Meer Vlaamse studentenkamers ongeschikt verklaard: "Steden nu zelf bevoegd voor controles, dat loont"

De cijfers komen uit een antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Alessia Claes (N-VA) en tonen een duidelijke trendbreuk: sinds 2018 zijn veel meer Vlaamse studentenkamers ongeschikt of onbewoonbaar verklaard. De jaren daarvoor waren de aantallen telkens gedaald.

De stijging is het meest opvallend in Leuven. Daar werden in 2015 maar 33 kamers ongeschikt of onbewoonbaar verklaard. In 2018 waren dat er 272.