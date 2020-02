Boosheid bij Joodse gemeenschap over "antisemitische optocht" Aalst,  "afbreuk van onze waarden" vindt premier Wilmès

"Het is een schande dat we dit laten gebeuren in ons land in naam van de vrije meningsuiting. Er zijn grenzen. En het is ook echt zonde, want er zijn kinderen en het is een familie- en volksfeest waar aardig wat mensen een jaar lang aan werken", aldus Rubinfeld. "De problematische wagens zijn maar 5 procent van de hele optocht, maar die blijven wel hangen."

Het invloedrijke American Jewish Committee gaat nog een stap verder en vraagt de Belgische en Europese autoriteiten om "de antisemitische carnavalsoptocht van vandaag" te veroordelen "die door de Belgische autoriteiten ongehinderd heeft kunnen plaatsvinden".