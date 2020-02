Viroloog Marc Van Ranst over coronavirus: "Dit voldoet aan alle voorwaarden om het een pandemie te noemen"

Er is voor alle duidelijkheid geen reden tot paniek. "De echte griep is momenteel in het land en die maakt echte zieken en echte doden", legt Van Ranst uit. "En dat zijn er veel meer dan dit coronavirus op dit moment."

Wat kunnen we dan doen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen? "We moeten beseffen dat virale epidemieën moeilijk uit te stellen zijn. Al koopt de krokusvakantie ons wel wat tijd", legt de viroloog uit. "Wat mensen zelf kunnen doen, is hetzelfde als wat je kunt doen om de griep te voorkomen: voldoende de handen wassen en zoveel mogelijk contact vermijden met mensen die hoesten en proesten."