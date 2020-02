Voetganger (70) overleden na aanrijding in Heist-op-den-Berg

Rond half acht zondagavond is een voetganger aangereden door een auto in de Molenstraat in Heist-op-den-Berg.

Het slachtoffer, een man van 70, werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis van Lier gebracht en is daar later overleden. De autobestuurder bleef ongedeerd maar was zwaar onder de indruk van de feiten. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht maar vermoedelijk werd de man aangereden toen hij de rijbaan wilde oversteken.