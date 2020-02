Bernie Sanders stevent af op overwinning bij voorverkiezingen in Nevada, Björn Soenens: "Paniek wordt voelbaar"

“Dit is een echte triomf voor Bernie Sanders,” analyseert Amerika-correspondent Björn Soenens, “een zege die veel ruimer is dan verwacht was, een historisch overwinning eigenlijk.”

Sanders, die op voorhand al favoriet was in de staat Nevada, is vooral populair onder jonge Democraten. Hij scoort met name goed met zijn plannen voor de gezondheidszorg. Ook bij eerdere voorverkiezingen in Iowa en New Hampshire was hij populair.