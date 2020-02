Zeehonden aan de Belgische kust: niet voederen, niet nat maken en afstand houden

Toch is het af en toe wél nodig om hulp in te roepen voor een zeehond. Als een zeehond zichtbare verwondingen heeft of hoest, bijvoorbeeld. Ook een dier dat heel passief en plat uitgestrekt op het strand ligt, kan ziek zijn. Al is het soms moeilijk om zo'n ziek dier te onderscheiden van een uitgeput mannetje dat alleen maar wat moet bekomen van zijn avonturen in het paarseizoen.

Een gezonde zeehond neemt vaak de typische "banaanhouding" aan, met zijn kop en en staartvinnen opgericht.