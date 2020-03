"Legaliseer softdrugs" en "tegenstem" bij verkiezingen: Rutten lanceert 100 ideeën bij afscheid als Open VLD-voorzitter

Rutten pitcht namelijk enkele opvallende nieuwe ideeën. En daar zijn de "legalisering van softdrugs" met een bijbehorende "taks", "nachtrechtbanken" en een "vervaldatum" op elke wet niet de enige van.

Zo wil de voorzitter een "tegenstem" of "anti-vote" invoeren bij de verkiezingen. Zo'n systeem bestaat ook in Rusland, waar burgers "tegen alle kandidaten" kunnen stemmen. Politici zouden bovendien maar twee keer hetzelfde mandaat mogen bekleden.

Dat het politieke bestel voor Rutten moet hervormen, tonen ook haar voorstellen om het aantal volksvertegenwoordigers terug te brengen naar 100 in elk parlement. Nu zijn er dat 124 in het Vlaams en 150 in het federaal parlement.

Er moet een Belgische kieskring komen, waarbij Vlamingen dus op Walen en omgekeerd kunnen stemmen, in plaats van kandidaten per provincie. En "partijen worden groeperingen van mensen die dezelfde waarden delen", verwijst ze mogelijk naar de tweedracht over de formatie in haar eigen partij.