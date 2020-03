Samson & Gert-fan uit Heusden-Zolder stelt collectie tentoon: "Ik hoop op nog 1 foto met de hele cast"

Toch is er nog één ding dat ontbreekt in de collectie van Bert. "Ik heb hen al een paar keer ontmoet, maar ik hoop eigenlijk dat ik de Samson & Gert-periode kan afsluiten met nog één foto met de hele cast én Marie." Of dat zal lukken is nog maar de vraag, want volgens de fan zijn Samson & Gert nog nooit zo geliefd geweest. "Samson is iets waar iedereen zich in herkent. En het is ook heel humoristisch."