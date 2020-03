8 op de 10 Vlamingen bezoeken jaarlijks een klassiek monument (en we willen dat de overheid ze goed blijft verzorgen)

Uit het onderzoek blijkt dat Vlamingen rekenen op de overheid om voor het behoud van onroerend erfgoed te zorgen (67%). Ze verwachten dat de overheid monumenten en landschappen restaureert (53%) en ze openstelt (46%).

De burgers kijken minder naar de overheid voor het beslissen wat we erfgoed noemen of voor het geven van premies voor restauraties en opgravingen. Iets meer dan de helft van de deelnemers vindt het belangrijk mee te kunnen beslissen over wat we beschermen. Twee derde vindt het belangrijk om mee te denken over het verwaarloosd of leegstaand onroerend erfgoed in hun buurt.

Uit het onderzoek blijkt dat 8 op de 10 Vlamingen minstens één keer per jaar een klassiek monument bezoeken. Ook historisch waardevolle landschappen of parken trekken veel bezoekers. Een industriële site bezoeken gebeurt een stuk minder.