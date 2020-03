Na herhaaldelijk protest: supermarkt in Sint-Annakerk toch nog mogelijk in Gent

Er kan nog altijd een supermarkt komen in de Sint-Annakerk in Gent. De actiegroep SOS Sint-Anna diende een bezwaarschrift in tegen de komst van de supermarkt. Maar waarnemend gouverneur van Oost-Vlaanderen Didier Detollenaere heeft dat bezwaarschrift verworpen. De komst van een supermarkt in de kerk is dus nog steeds mogelijk.