Auto rijdt met opzet in op carnavalsstoet in Duitsland, 30 gewonden onder wie kinderen, sommigen zijn er erg aan toe

In Volkmarsen, een dorpje in het centrum van Duitsland, is een auto ingereden op een carnavalsstoet. 30 mensen, volwassenen maar ook kinderen, zijn daarbij gewond geraakt. De bestuurder, een Duitse man van 29 jaar oud, is opgepakt. Volgens de politie reed de dader doelbewust in op de menigte. Zijn motief is nog niet duidelijk, al zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat het om een politieke daad gaat.