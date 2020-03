Godsdienstlerares en voormalige Miss Metal nu ook Belgisch kampioen ultralopen: "Ik heb 208 kilometer afgelegd"

Adinda Vetsuypens werd Belgisch kampioene ultralopen met een straf gemiddelde: 8,698 kilometer per uur. Aan die snelheid legde ze op 24 uur net geen 209 kilometer af. Ze deed dat op een wedstrijd georganiseerd door Marathon and More in Aalter. De prestatie is extra bijzonder omdat Vetsuypens nog nooit meer dan 100 kilometer aan een stuk had gelopen. Vorig jaar in juni kon ze op die magische afstand ook al Belgisch kampioene worden met een kanontijd van 9 uur, 2 minuten en 13 seconden.