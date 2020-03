Coronavirus gooit ook roet in het eten voor zwemmer Jan Berteloot

Jan zat al op het vliegtuig toen hij te horen kreeg dat de wedstrijd in Lignano Sabbiadoro in Udine afgelast werd, maar hij mocht op dat moment het vliegtuig niet meer verlaten. Berteloot is dan maar naar Venetië gevlogen en meteen daarna teruggekeerd naar ons land. Hij vindt het een spijtige, maar terechte beslissing.

"Ik denk wel dat het terecht is. Naast een internationale competitie voor de World Series is dit ook voor de regionale, Italiaanse paralympische zwemmers een kans om aan een wedstrijd mee te doen. Sommige van die mensen kwamen uit de regio's die in quarantaine geplaatst werden. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het keukenpersoneel, je weet ook niet waar die vandaan komen en hoe ze eraan toe zijn."