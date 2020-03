Vlaamse producties "Binti" en "Bloeistraat 11" beste Europese jeugdfilms in Berlijn

"De genomineerde films gaan over onderwerpen die dicht bij het jonge publiek van vandaag staan", zei Margret Albers (links op foto in tekst) van de ECFA. "De winnende films hebben het over ecologie, over sans papiers, over een gemediatiseerde wereld waarin moedige kinderen hun prioriteiten stellen. Verhalen over persoonlijke groei en ontwikkeling, gesitueerd in een complexe hedendaagse samenleving, bewijzen dat kinderfilms een universele relevantie hebben."