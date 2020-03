Bosbaden in Heverleebos: “We zijn vergeten onze zintuigen te gebruiken”

Bosbaden, of in het Japans "shinrin-yoku", is je bewust gaan onderdompelen in de natuur. Het is meer dan gewoon een wandeling maken, het is ook al je zintuigen laten prikkelen: kijken, horen, voelen en ruiken.

Bosbaden is ontstaan in Japan vertelt Katleen Van den Dries, ze is natuurcoach en neemt geregeld mensen mee naar het bos voor een bosbad. “In de jaren 80 is de Japanse overheid begonnen met het subsidiëren van programma’s waarbij mensen weer tot rust kunnen komen, kunnen ontstressen en de natuur ingaan. De overheid is dat gaan begeleiden en stimuleren.”