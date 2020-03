Carnavalisten in Voeren vrezen de wind niet: "Als carnavalist moet je veel incasseren"

Het is dus niet de eerste keer dat het slecht weer is in de carnavalsperiode. Maar volgens Duijsens gaan echte carnavalisten door weer en wind. “Als carnavalist moet je veel weersomstandigheden incasseren, maar echte carnavalisten hebben dat ervoor over. En je kan natuurlijk rekenen op een heleboel mensen die rekening houden met het slechte weer. Buren maken bijvoorbeeld warme soep of chocomelk. Als in zo’n dingen zie, krijg ik een enorm warm gevoel vanbinnen.”