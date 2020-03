Coronavirus infecteert nu ook de Europese beurzen: zwaarste verliezen sinds 2016

Simonts blijft echter optimistisch en gaat ervan uit dat de corona-dip slechts een tijdelijk gegeven zal zijn. “Het virus zal wel overwaaien en de groei zal wel weer terugkeren (...) We gaan terug naar een periode van groei, maar dat zal één of twee kwartalen later gebeuren dan we dachten. Dit zal een verloren kwartaal zijn dat even paniek oplevert.”

Hij plaatst de verliezen van vandaag ook in perspectief: “Sinds het begin van het jaar staan we nog altijd op winst. Wall Street staat op +7 procent, Europa op ongeveer +1 procent. We zullen een beetje terrein verliezen, maar er is nog altijd geen man overboord. Het is een griepje dat behandeld kan worden. Maar -2 procent is natuurlijk veel”, besluit de econoom.

Beluister hier het vollledige gesprek met KBC-hoofdeconoom Tom Simonts in "De ochtend" op Radio 1: