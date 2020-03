Uitbraak coronavirus heeft onverwacht effect: uitstoot broeikasgassen in China is drastisch gedaald

De Oostkust is het industriële hart van China. In de regio zijn er enorm veel elektriciteitscentrales die met steenkool gestookt worden. Nu de industrie op waakvlam gaat, is er veel minder energie nodig en wordt er veel minder steenkool gestookt. Dat is de rechtstreekse oorzaak van de daling van de gemeten stikstofdioxide in de lucht.

"Stikstofdioxide (NO₂) is een rechtstreeks gevolg van het verbranden van fossiele brandstoffen," zegt Bavo Langerock van het BIRA. "Het is een goede indicator voor de luchtkwaliteit. De concentratie NO₂ in de lucht reageert erg snel op de hoeveelheid fossiele brandstoffen die verbrand worden. Koolstofmonoxide (CO) kan ook gelinkt worden aan het verbranden van fossiele brandstoffen, maar blijft langer in de atmosfeer hangen en daarom reageert het trager in metingen."