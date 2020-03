7 coronadoden in Italië, correspondent: "Halve land ligt plat", meer besmettingen in Zuid-Korea en Midden-Oosten

In Italië zijn al 7 mensen overleden aan het nieuwe coronavirus Covid-19, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Meer dan 200 mensen zijn besmet. Daarmee is Italië de grootste broeihaard van het virus buiten Azië. Elf gemeenten in het noorden van het land zijn in quarantaine. Maar ook in het Midden-Oosten en Zuid-Korea neemt het aantal besmettingen toe. Over heel de wereld zijn intussen meer dan 79.000 besmettingen vastgesteld, waarvan zo'n 77.000 in China.