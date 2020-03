"Corps diplomatique": achter de schermen van de Belgische diplomatie

Belgische diplomaten zijn overal. Dat zijn ze altijd al geweest sinds de oprichting van België in 1830, maar de laatste jaren zijn ze vaker dan ooit in het nieuws. Soms tegen wil en dank. Zo kwam diplomaat Jean-Luc Bodson eind 2018 in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken uitleggen hoe het VN-migratiepact tot stand was gekomen. Diplomaten bereiden voor, politici voeren uit. Dat is ook zo in de Europese arena. Telkens de staatshoofden en regeringsleiders samenkomen in Brussel voor een Europese Raad krijgen we beelden te zien van leiders op de rode loper. Ze vergaderen tot in de vroege uurtjes, geven een persconferentie en reizen dan terug naar hun thuisland.

Achter de schermen spelen diplomaten een hoofdrol in stilte. Zo is de kabinetschef van Europees president Charles Michel een Belg: François Roux. In een vorige rol was hij al de belangrijkste diplomatiek adviseur van toenmalig premier Charles Michel. Wanneer we hem volgen wordt duidelijk dat Roux premier en later president Michel voortdurend voedt met informatie. Om vader Louis Michel te citeren: “De rol van diplomaten is cruciaal. Zonder hen was ik niets als minister van Buitenlandse Zaken”.