Elke dag indringers in leegstaande winkel in Zwevezele na video op YouTube

"De videobeelden hebben blijkbaar de interesse van de mensen opgewekt", zegt commissaris Filip Feraux. De urban explorers drongen het gebouw binnen en toonden hun volgers dat daar nog veel achtergelaten sportmateriaal ligt. "Ondertussen hebben wij 2 tot 3 keer per dag bezoekers die daar niet gewenst zijn. Iemand zijn eigendom binnentreden blijft een overtreding. Wij zijn consequent en stellen een proces-verbaal op als we daar iemand vinden. Als mensen daar iets meenemen is dat zelfs diefstal, al of niet met braak", zegt Feraux.

