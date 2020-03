Ganzenrijden blijft populair

In enkele polderdorpen zijn dit weekend de eerste koningen van het ganzenrijden bekroond. Het ganzenrijden is een folklorespel waar je van op een paard de kop van een gans moet aftrekken. De winnaar, diegene die de kop van de gans kan aftrekken, wordt koning van het ganzenrijden in het dorp. De koningen van elk dorp strijden later voor de titel van keizer.

In Stabroek is het ganzenrijden heel populair. Gemiddeld moet je daar 10 jaar wachten tot je aan de beurt kan komen. Dat kan enkel wanneer een rijder stopt en de kandidaat daardoor zijn of haar plaats kan innemen.

Ondanks het slechte weer gingen dit weekend de tornooien door. De spelen gingen al door in Berendrecht, Zandvliet en Stabroek. In maart wordt er nog gespeeld in Ekeren, Lillo en Hoevenen.

Het keizerrijden, de strijd om de keizertitel in het ganzenrijden, vindt plaats in Zandvliet op 29 maart.