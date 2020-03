Harvey Weinstein schuldig aan seksuele aanranding en verkrachting: "Een fantastische dag"

Rose McGowan (foto), een van de actrices die Weinstein in 2017 mee aan de galg praatte, reageerde al bij BBC. "Het kleine meisje dat ik was, toen ik gekwetst werd, is in extase. Dit is een fantastische dag. Het uitschot is buitengezet." Ze wijst erop hoe moeilijk het was om Weinstein voor de rechter te krijgen: "Het feit dat wij blanke, aantrekkelijke vrouwen zijn met geld en dat er toch zoveel van ons hebben moeten praten om hem in de rechtbank te krijgen, toont aan dat het bijna onmogelijk is om gehoord te worden, punt. Laat staan een veroordeling te krijgen."

Ook de Time's Up-beweging heeft al gereageerd. De organisatie bestaat uit actrices zoals Ashley Judd, Lucia Evans en Rosanna Arquette die Weinstein beschuldigden van seksueel grensoverschrijdend gedrag.