Het stilste plekje van Vlaams-Brabant: "Stilte is levensnoodzakelijk"

“Stilte is niet iets van het verleden”, zegt Dirk nog. “Stilte is iets waar mensen steeds vaker naar op zoek zijn. We zijn tegenwoordig zo druk bezig, we krijgen zoveel zintuiglijke indrukken, denk aan internet. Onze aandacht wordt de hele tijd weg getrokken. Gevoelige mensen worden daar heel onrustig van. Ze kunnen op adem komen als ze de stilte ingaan. Het is echt iets levensnoodzakelijk. In de stilte kan je veel leren.”