Hilde is “Belgische mama” van buitenlandse wielrenners: "Nog even en dan komen ze terug naar onze B&B”

Die wens is meer dan in vervulling gegaan. “99 procent van onze gasten is professioneel wielrenner. Ze komen hier trainen en wedstrijden rijden. ’t Is echt allemaal koers wat de klok slaat.” In de ontbijtplaats is geen plekje vrij waar geen koerstruitje, affiche, foto of beker staat. “Ik bewaar alles, ik heb waarschijnlijk meer dan 100 wielertruitjes.”