De documentaire gaat in op onder meer over haar politieke carrière, het Lewinskyschandaal en de afkeer van Hillary Clinton voor Donald Trump en Bernie Sanders. "Al die dingen komen er in aan bod. De streamingzender Hulu bestaat niet in Europa. Daarom is de documentaire als een film van een dikke vier uur voorgesteld aan de Europese pers.", aldus Verrijcken.

"De rodelopergekte in Berlijn was best grappig", zegt Ward Verrijcken. "Hillary Clinton had het over haar status van politieke superster en ze liet zich ook uit over wat ze denkt van de komende presidentsverkiezingen. Ze vindt Trump de baarlijke duivel. Ze omschrijft hem als een gevaar voor de democratie en voor de wereld."

Clinton vindt het belangrijk dat heel de Democratische Partij zich achter een kandidaat schaart bij de komende presidentsverkiezingen. "Als Bernie Sanders de Democratische kandidaat wordt, ook al heeft ze weinig affectie met zijn linkse koers, dan zal ze zich achter hem scharen. Het allerbelangrijkste is dat de Democratische kandidaat Donald Trump kan verslaan en daar is eenheid binnen de partij voor nodig."