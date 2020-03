Personeel Ineos Phenol weer aan het werk na zes weken staken

Bij het chemiebedrijf Ineos Phenol in de Antwerpse haven hebben de werknemers van de ochtendploeg het werk weer opgenomen na een staking die zes weken duurde. Op 9 januari ging de staking van start, nadat een vakbondsafgevaardigde ontslagen werd. Er was er ook veel ontevredenheid over het beleid.

Afgelopen zaterdag werd er gestemd over een akkoord tussen vakbonden en directie. Levi Sollie (ABVV): “Er zal een werkgroep komen die zal bekijken hoe de werksfeer kan verbeteren. Maar het belangrijkste in het akkoord is dat polyvalentie niet meer gedwongen zal zijn, dus het personeel hoeft niet meer verplicht overal in het bedrijf te kunnen werken. Ze mogen zelf kiezen of ze daar mee instappen of niet."

Omdat de fabriek zo lang heeft stil gelegen, gaat het een aantal dagen tot weken duren voordat de fabriek weer volledig is opgestart. Er werken 180 mensen bij Ineos Phenol.