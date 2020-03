Is het nieuwe coronavirus een pandemie? En wat betekent dat precies? 5 vragen en antwoorden

Volgens Van Gucht voldoet het nieuwe coronavirus dus aan die definitie, maar is dat vooral een kwestie van woordkeuze. "Het woord wordt voorlopig zoveel mogelijk vermeden, want het is een nogal beladen woord. Mensen hebben allerlei associaties met het woord, maar eigenlijk betekent het niet zoveel. Als de WHO een pandemie afkondigt, wil dat niet zeggen dat het plots veel ernstiger is dan daarvoor."

