Kiosk vat vuur in De Haan

De brand ontstond in het dak van het paviljoen. Er was op dat moment niemand aanwezig, dus er vielen geen gewonden. De vlammen sloegen wel uit het dak. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De kiosk is wel zwartgeblakerd en er is ook behoorlijk wat waterschade. De getroffen kiosk is een bekend zicht in De Haan. Wellicht zal het dus wel in de oorspronkelijke staat hersteld worden.