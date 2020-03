Koppel uit Herenthout dat door coronavirus thuiszit, mag huis toch nog niet verlaten

Francis heeft het er moeilijk mee: "Ik vind het heel triest. Het is geen weer om buiten te lopen, maar je kan niet naar je kinderen en kleinkinderen. Winkelen gaat ook niet. Na bijna een week thuis, dringt het door dat je eigenlijk in je eigen gevangenis zit."

"Normaal gezien meten we onze lichaamstemperatuur heel strikt op. Gisteren was het genoeg", zegt Jacqueline. "Ze moeten het zelf maar komen opmeten als ze dat willen. Als we ons ziek voelen, zullen we wel bellen. Op dit moment voelen we ons nog kiplekker."

Vrijdagochtend mag het koppel hun huis weer verlaten.