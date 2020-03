Een lage-emissiezone beschermt vooral de gezondheid van stadsbewoners 

De lage-emissiezone (LEZ) kreeg het hard te verduren. Laten we een paar dingen rechtzetten. Het is niet zo dat we vandaag een enkele mobiliteits­maatregel kiezen en het daar dan maar tot 2050 mee moeten doen. Ja, we hebben beter openbaar vervoer nodig. Hoe sneller, hoe liever. Bij schone trams en bussen die stipt rijden is iedereen gebaat. We willen minder auto’s in de stad. Een terrasje doen in de uitlaatgassen is allesbehalve gezellig, niemand laat kinderen graag buitenspelen terwijl de ene na de andere auto voorbijracet.