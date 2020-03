Limburgse vzw ontsnapt op het nippertje aan hacking

De vzw Stijn is vooral bekend van de instellingen het Weyerke in Heusden-Zolder en Sint-Oda in Pelt, maar in totaal verzorgen of begeleiden ze meer dan 3.000 kinderen en volwassenen met een beperking. De hacking kwam op vrijdag 7 februari aan het licht. "Toen vond de IT-dienst een verdacht virus", zegt Marijke Jordens, directeur ontwikkeling en ondersteuning. "Maar de medewerkers konden het onmiddellijk isoleren, zodat het geen schade kon aanrichten". Ze stelt ook iedereen gerust: "Er zijn geen persoonlijke gegevens gelekt."