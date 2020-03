Na Kortrijk krijgen ook deelgemeenten Marke en Heule een fietszone

De fietszone van Kortrijk krijgt dus opvolging. Want na Kortrijk, hebben ook Mechelen en Aarschot een fietszone ingevoerd. Een officiële fietszone betekent dat fietsers de hele rijweg mogen gebruiken. Auto's mogen er niet voorbij en de maximumsnelheid is 30 km/u. Het plan stond al in het bestuursakkoord maar het is opmerkelijk dat na overleg de voorziene zones zelfs zijn uitgebreid.

"We hebben overlegd met scholen, bewoners en Unizo. Daaruit bleek er ook een vraag voor enkele bijkomende straten", zegt mobiliteitsschepen Axel Weydts. "Die straten waren eigenlijk een logische uitbreiding dus zijn we daar op ingegaan."