Het nieuwe coronavirus heeft ook gevolgen in de modesector. Op de slotdag van de modeweek in Milaan heeft de Italiaanse ontwerper Giorgio Armani besloten om geen publiek binnen te laten en zijn slotshow achter gesloten deuren te houden uit angst voor verdere verspreiding van het virus. Er is veel ongerustheid in Italië. Het aantal besmettingen is intussen opgelopen tot meer dan 150, drie mensen zijn overleden.