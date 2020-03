Nieuwe gemeenteschool in Melle wordt meteen ook groot buurtpark

Het is een trend in almaar meer steden en gemeenten: bij grote bouwprojecten wordt open ruimte beschikbaar gemaakt voor buurtbewoners. Dat gebeurt nu ook in Melle bij de aanleg van de nieuwe gemeenteschool. Het huidige gebouw, aan de Brusselsesteenweg, is versleten en te klein. De gemeente wil met een nieuwbouw op de site in Elsdries zo'n 350 leerlingen kunnen opvangen. Vandaag is de eerste symbolische steen gelegd want in september 2021 moet er al les gegeven kunnen worden.