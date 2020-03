Op zoek naar familieleden van Jan van Eyck: “De kunstenaar staat bekend als “probleemgeval” onder de genealogen”

“Er is nog heel veel controverse over de geboorteplaats van Jan van Eyck”, verklaart Larmuseau een deel van het probleem. “Ik betwijfel of we het probleem ooit gaan oplossen”, zegt Barri. “Eigenlijk was de familie zo goed als kinderloos. Jan van Eyck had wel twee kinderen; een zoon en een dochter, maar over de zoon weten we bitter weinig en zijn dochter is naar het klooster gegaan, dus daar stopt het. Het zou zomaar kunnen dat er geen familieleden zijn.”