Hondenbaasjes zoeken naar sporen van vergif in Kapelle-op-den-Bos

Daarom werd er zondagmiddag spontaan een zoektocht opgezet door de gemeente en enkele hondeneigenaars. Ook de mooimakers, vrijwilligers die zwerfvuil opruimen, deden mee: "Gelukkig hebben we geen vergiftigde vleesballen meer gevonden", zegt Ronan Christiaens. "Misschien was de dader op de hoogte van onze plannen. Maar het is nu nog afwachten wat er de volgende weken gaat gebeuren. Ondenkbaar dat er iemand zo iets kan doen."