Gwendolyn Rutten volgt zichzelf niet op als Open VLD-voorzitter. Wie wordt het dan wel? Alle kandidaten op een rij

Gwendolyn Rutten zal zichzelf niet opvolgen als voorzitter van Open VLD. Dat is bevestigd aan VRT NWS. De deadline was vandaag, exact om 10 uur. Rutten wachtte tot het laatste moment om bekend te maken of ze nog in de voorzittersrace stapte of niet. Het werd dus "nee", maar wie volgt haar dan wel op? We zetten alle kandidaten op een rij.