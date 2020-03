Podvis: Vlaanderen vergrijst, is onze toekomst hopeloos of zijn er oplossingen mogelijk?

Ook over wonen voor ouderen horen we vaak dezelfde riedel. "Zo lang mogelijk thuis blijven wonen en als het echt niet meer gaat naar een verzorgingstehuis". Is dat echt de beste oplossing? We gingen te rade bij Jan Van Hove, de hoofdeconoom van KBC en de stadsbouwmeester van Gent, Peter Vanden Abeele. En we vonden een origineel alternatief in het kasteel van Boekenberg in Antwerpen.