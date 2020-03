Politie Aalter waarschuwt voor oplichters die mensen opbellen, weglokken en dan inbreken 

De politie van Aalter waarschuwt op Facebook voor een opmerkelijke oplichtingstruc. Ze krijgt meldingen van inwoners die telefonisch en in het Frans uitgenodigd worden voor een tentoonstelling. Soms wordt er ook gezegd dat ze ergens een unieke prijs kunnen afhalen. En dat alles wordt bevestigd met een brief die nadien wordt opgestuurd. Als de inwoner dan weg is naar de tentoonstelling of de prijsuitreiking, wordt het huis leeggeroofd.