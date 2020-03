Is het veilig om naar Italië te reizen nu daar het coronavirus is uitgebroken? En 5 andere vragen beantwoord

"Dat kan, alles is mogelijk. Er zijn nog veel zaken die we nog niet weten over dit virus. We weten wel dat het lokaal een epidemie kan veroorzaken, zoals in Italië. Dat wil niet zeggen dat het een pandemie is, een wereldwijd verspreide epidemie. Dat is nog niet het geval. Maar wat in Italië is gebeurd, kan natuurlijk ook bij ons gebeuren."