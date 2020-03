Provincie wil geen extra windmolens rond Romeinse grafheuvel in Gingelom

Burgemeester Patrick Lismont (SP.A) reageert boos: "De vergunning is geweigerd omwille van de grafheuvel die daar ligt. Jaarlijks komen amper 10 mensen naar die tumulus kijken. Als je een kerncentrale wil sluiten en met al die factoren rekening moet houden, dan zal je er nooit komen. Momenteel moeten we de energie aanvoeren uit de kerncentrales, terwijl hier veel wind is voor de molens. Het is er een goeie plaats voor. Ik vind dit frustrerend", zucht de burgemeester.