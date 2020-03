Check: de valse informatie over Quaden (9), de jongen die wegens dwerggroei werd gepest, uitgelegd

Op Twitter en andere netwerken worden video's en foto's verspreid van Quaden waar hij geld in zijn handen heeft. De video komt van het Instagramaccount van Quaden, dat intussen is verwijderd. De video dateert van begin februari. Ook al is Quaden 9, hij had dus een account op Instagram. Normaal kan dat pas vanaf 13 jaar, maar er zijn wel meer kinderen die die leeftijdsgrens weten te omzeilen. Het geld dat Quaden in zijn handen heeft, zijn Australische dollars en hij zegt in de video: "Dit is wat je krijgt als je werkt".

De video is nadien uit zijn context gehaald door anonieme Twittergebruikers om mensen te "waarschuwen" dat Quaden en zijn familie het "huiltafereel" in scène hebben gezet om uiteindelijk geld te verdienen via fondsenwerving. Eén van de video's, met de verkeerde informatie erbij, is al bijna 15 miljoen keer bekeken.