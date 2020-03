Rechtszaak tegen Assange van start, de volgende halte op een lange juridische weg voor de WikiLeaks-oprichter

De juridische strijd begint voor Assange in 2010, wanneer hij wordt gearresteerd in Londen. Zweden wou hem verhoren over verschillende beschuldigingen van verkrachting. Hij weigerde naar Stockholm te gaan, omdat hij vreesde voor uitlevering aan de VS. Op die manier zou hij in de gevangenis van Guantanamo Bay kunnen belanden door de publicatie van de geheime documenten op zijn site WikiLeaks.

In 2012 vluchtte hij de Ecuadoraanse ambassade in Londen in, om zo buiten de greep van de politie te blijven. Daar kreeg hij asiel en verbleef hij tot 2019. Zeven jaar lang leidde hij een leven achter de muren van de ambassade. Op enkele momenten in die jaren verscheen hij voor de wereldpers vanop het balkon van het gebouw.

