Abdij van Grimbergen organiseert roepingsdagen: "Zo'n leven is niet voor iedereen weggelegd"

Heel wat mensen weten niet hoe het is om in een abdij te leven, en daarom zijn er de roepingsdagen, in de week voor Pasen, om zo kennis te maken met het leven in de abdij. Zo'n leven is wel niet voor iedereen weggelegd, zegt de pastoor van Grimbergen en prior van de abdij Johan Goossens: "Net daarom zijn we op zoek naar mensen die zich geroepen of aangesproken voelen om zo'n levenswijze te delen. En we geven hen een paar dagen de kans om met ons mee te leven, om zo te ervaren of het voor hen weggelegd is of niet. Zo ben ik hier ook terecht gekomen en zie, 30 jaar later ben ik hier nog."