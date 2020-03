Rood-groene coalitie behoudt meerderheid in Hamburg

De sociaaldemocratische coalitiepartner SPD verloor wel meer dan 6 procent, maar is met ongeveer 39 procent wel nog steeds de grootste partij in het deelstatenparlement. Grote verliezer is de CDU, de partij van bondskanselier Merkel. De christendemocraten tuimelen van 16 naar 11 procent.

De rechts-radicale partij AfD haalt de kiesdrempel van 5 procent, maar de partij kent in Hamburg niet de grote doorbraak zoals dat elders in Duitsland wel het geval is. Partijleider Robert Habeck van de Groenen was in de wolken na de overwinning. “Het is een historische overwinning, en daar ben ik bijzonder fier op”, aldus Habeck. “Het is het op één na hoogste resultaat dat onze partij ooit heeft behaald, bij welke verkiezingen dan ook. Of het nu om regionale, nationale of Europese verkiezingen gaat.”