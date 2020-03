Wat laat Rutten na als Open VLD-voorzitter? "Hield inhoudelijk stand tegen N-VA, maar kon slechte resultaten niet keren"

Maar Ruttens verdienste gaat verder dan de inhoudelijke lijn. Ze slaagde er ook in om haar partij in alle regeringen te loodsen (of te houden) die tijdens haar voorzitterschap startten: de Vlaamse regering-Bourgeois in 2014 en de regering-Jambon afgelopen oktober, federaal in de regering-Michel.

"Een gewiekste onderhandelaar", zo wordt Rutten vaak omschreven, weet de professor. In 2014 werd ze door Vincent Van Quickenborne nog "mirakelvoorzitter" genoemd voor dat talent. "Al ging dat toen wel ten koste van het inhoudelijke", zegt Bouteca. "Ze zat niet mee aan tafel, sprong dan veel te snel, en kreeg dan de Turteltaks aan haar broek". Dat kwam ook aan bod in de reeks "Wissel van de macht". Bekijk hier een fragment.