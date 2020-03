Primeur E3 wielerwedstrijd in Harelbeke: "Safety Totem" moet het wielrennen stuk veiliger maken

Tot vandaag staan signaalgevers op vluchtheuvels en ronde punten te zwaaien om de renners attent te maken op de hindernis. Af en toe reed een renner op zo’n signaalgever in. Ook volgwagens misten al eens een bocht en raakten een ongelukkige signaalgever.

Boplan zal tijdens de wielerwedstrijd E3 BinckBank Classic in Harelbeke voor het eerst een nieuwe constructie op die plaatsen zetten, een Safety Totem. De totem stuurt een geluids- en lichtsignaal uit dat met een afstandsbediening wordt bediend. De totem is felgeel en liefst 2,40 meter hoog zodat ook de renners achterin het peloton hem van ver kunnen zien staan. Hij is gemaakt uit kunststof en is schokabsorberend, mocht een renner er toch tegenaan rijden.

Tijdens E3 Harelbeke worden een vijftigtal Safety Totems geplaatst. Het is de bedoeling dat ook andere organisatoren in de toekomst beroep doen op de slimme constructies.