Man opgepakt die opgeroepen zou hebben om Michel Lelièvre, handlanger van Marc Dutroux, aan te vallen

Het zou gaan om een dertiger die iets te maken zou hebben met een anonieme groep op Facebook die een "jacht op Michel Lelièvre in Brussel" had geopend. Het account werd in het kerstweekend al offline gehaald, maar intussen waren er meer dan 700 personen lid geworden van de groep. Het parket had toen ook al een onderzoek naar de groep geopend.

De man werd deze ochtend opgepakt en ondervraagd. Hij werd ondertussen vrijgelaten, maar zal voor de rechter moeten verschijnen op 3 april voor schriftelijke beledigingen, belaging en belaging via elektronische middelen. Hij riskeert een straf tot 3 jaar cel en 24.000 euro boete.