Het is niet wit, het is niet zwart, het is niet zwart-wit. South Carolina kiest

Dylann Roof, de schutter van het drama in Charleston, was voor de aanslag op internetbeelden te zien met een confederale vlag in zijn ene hand en een geweer in zijn andere. Even later pleegde hij een negenvoudige moord op zwarte kerkgangers. Begin 2017 werd Roof veroordeeld. Het was de eerste keer dat een racistische moordenaar de federale doodstraf kreeg.

Roof wacht nu in de dodencel van Terre Haute in Indiana op zijn fatale injectie. De 22-jarige Roof wilde naar eigen zeggen met zijn daden een rassenoorlog ontketenen. Hij toonde geen enkele spijt tijdens zijn proces. Voor hij het vuur opende in de kerk zei hij nog: "Ik moet het doen. Jullie verkrachten onze vrouwen en nemen ons land over. Jullie moeten weg." Om er zeker van te zijn dat zijn boodschap zou worden doorverteld, liet de schutter één van de aanwezigen in leven.